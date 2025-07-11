В Орловской области начнется проектирование системы орошения полей из Оки и Зуши

11.7.2025 | 6:27 Новости, Экономика

Решение принято в отношении объекта для сельскохозяйственных угодий в Мценском районе.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Обращение в обладминистрацию поступило от ООО «ПрофильПроект». Предполагается  использование воды рек Ока и Зуша. Управлением градостроительства архитектуры и землеустройства Орловской области принято решение о подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта. Этим будет заниматься заинтересованная в реализации проекта компания. Отделу документации по планировке территории управления градостроительства поручено обеспечить подготовку технического задания; после разработки – выполнить проверку на соответствие требованиям действующего законодательства.

Принять участие в обсуждении могут все желающие юридические и физические лица. Адрес для отправки предложений: г. Орел, пл. Ленина, д. 1, каб. 527. Телефон для связи: 598-266.

Отметим, в опубликованном на Портале региона приказе не указаны кадастровый квартал или номера участков, которые намерены орошать.

ИА “Орелград”


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