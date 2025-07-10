«Москомреставрация» довела фонд капремонта до уголовного дела

Причиной его возбуждения стало «необосновательное обогащение» на 1,7 миллионов рублей.

Орловское управление Следственного комитета России заявило о возбуждении уголовного дела – по данным прокуратуры и по итогам проверки, проведённой, в свою очередь, по материалам СМИ. Дело возбуждено по факту халатности, допущенной при реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах».

Ведомство установило, что должностные лица «Регионального фонда капитального ремонта» не приняли своевременных и надлежащих мер к взысканию средств с ООО «Москомреставрация». Уточняется, что речь идёт о необосновательном обогащении в сумме около 1,7 миллионов рублей.

«Москомреставрация» взялась за капремонт общего имущества многоквартирного дома, но не выполнила задание. В вину сотрудникам фонда вменяется и то, что они не приняли достойных мер к заключению другого договора на данные работы с новым подрядчиком. Это нарушило права жильцов дома.

Дело возбуждено по статье «халатность».

Как уточняет прокуратура Орловской области, речь идёт о доме в переулке Трамвайном, 16. Накануне глава СКР Александр Бастрыкин обратил внимание на эту проблему. Ранее внимание к ней привлёк «Народный фронт».

Кроме того, известно, что ООО с таким названием выполняло капремонт дома на Гостиной, 3 (вторая половина Торговых рядов) — ещё в 2016 году. Впоследствии компания обанкротилась. В 2021 истёк гарантийный срок. Между тем, многие жильцы считают, что после данных работ дом на Гостиной стал не лучше, а хуже. Суд обязал фонд устранить последствия некачественного ремонта.

ИА «Орелград»