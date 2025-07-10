Ливны примут участие в важном эксперименте

Центр дневного пребывания для помощи детям-инвалидам откроют уже в сентябре.

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Ливны стал одним из четырех участников пилотного проекта «Сопровождение через всю жизнь», предложенного уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка. Об этом на оперативном совещании у главы города сообщила директор указанного бюджетного учреждения Татьяна Королева. По ее словам, уже в сентябре будет открыт Центр дневного пребывания для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, на что Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, уже выделил грант в размере 1 миллион рублей.

«Центр дневного пребывания предназначен для оказания своевременной помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья от 3 до 18 лет в формировании навыков, необходимых для самостоятельной жизни и социальной адаптации, самореализации, развития, общения, – уточнили в администрации города Ливны, – подготовки детей к поступлению в образовательное учреждение, проведения профориентационных мероприятий, консультирования родителей и повышения их компетентности».

Рассказывая о деятельности учреждения во втором полугодии 2024 и первом полугодии 2025 года, Татьяна Королева также отметила, что за отчетный период учреждение участвовало в реализации национального проекта «Семья», региональной программы по формированию системы комплексной реабилитации детей-инвалидов и четырех проектов с грантовой поддержкой. Например, в этом году в рамках нацпроекта «Семья» в Ливнах открыли пункт проката предметов первой необходимости для семей с детьми до 1,5 лет.

«Центру выделены денежные средства в размере 6,644 миллиона рублей на приобретение товаров для пункта проката, информационной продукции, на услуги по обработке товаров после использования. На 1 июля в пункт проката обратились 35 семей, из них 19 многодетных, 8 одиноких мам и 8 молодых родителей, – рассказала Татьяна Королева. – С 2024 года центр участвует в реализации мероприятий субъектов РФ в сфере реабилитации и абилитации инвалидов региональной программы по формированию системы комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов. В 2024 году – это субсидия в размере 1,7 миллиона рублей, в 2025 году – в размере 1,985 миллиона рублей».

ИА «Орелград»