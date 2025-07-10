Треть орловского бизнеса скатилась в убыток

В отрицательной зоне находится почти 35 процентов предприятий.

В Орловской области в январе-апреле 2025 года, по оперативным данным Орелстата, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах составил 10,592 миллиарда рублей. По подсчетам аналитиков, за отчетный период времени 188 предприятий получили совокупно прибыль в размере 14,296 миллиарда рублей, а 101 предприятие сработало с убытком на общую сумму 3,703 миллиарда рублей.

«В январе-апреле 2025 года, по оперативным данным, доля убыточных организаций по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 4,2 процентных пункта и составила 34,9 процента», – отмечает Орелстат. Напомним, что указанная статистика не учитывает показатели работы малого предпринимательства, государственных и муниципальных учреждений, кредитных и иных финансовых организаций.

Стоит отметить, что сальдо хотя и является положительным, но по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года оно сократилось почти на 8 процентов. В 2025 году наиболее хорошо складываются дела в сельском и лесном хозяйстве, в сфере охоты, рыболовства и рыбоводства. Доля прибыльных организаций в этом секторе экономики составляет 80 процентов. Их совокупная прибыль в отчетном периоде составила 6,728 миллиарда рублей, а положительное сальдо – 6,413 миллиарда рублей.

Вторым по рентабельности сектором оказались обрабатывающие производства. Здесь совокупная прибыль составила 5,016 миллиарда рублей, положительное сальдо – 3,26 миллиарда рублей. Доля прибыльных организаций в сфере обрабатывающих производств оценивается в 68,4 процента. Кстати, в сфере транспортировки и хранения положительное сальдо составило всего 111 миллионов рублей, но по сравнению с предыдущим годом оно увеличилось в 2,2 раза.

Что касается убыточных отраслей, то наибольшее отрицательное сальдо (убытки минус прибыль) зафиксировано в строительстве, где оно по результатам отчетного периода составило 309,1 миллиона рублей. Предприятия водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений сработали с отрицательным сальдо в размере 53,5 миллиона рублей, организации профессиональной, научной и технической деятельности – в размере 3 миллиона рублей, административной деятельности – в размере 1,9 миллиона рублей.

ИА «Орелград»