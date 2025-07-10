На Орловщине начинается сезон охоты с собаками

15 июля стартует приём заявлений.

Подавать их нужно в управление экологического надзора Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области. Охотников будут ждать на улице Сурена Шаумяна, 16, в кабинете 17. Заявления принимаются с 10 до 17 часов, сообщает портал Орловской области.

Также подать такое заявление можно и в МФЦ. Однако за выдачей разрешения всё равно придётся прийти в эконадзор.

С 25 июля откроется охотничий сезон на болотную и луговую дичь, с 5 августа — на боровую, полевую и степную, с 16 августа — на водоплавающую.

Чтобы получить разрешение на охоту с собакой, гражданин должен оформить на животное справку (или свидетельство о её происхождении).

При этом стрелять в пернатую дичь можно лишь в ситуации, когда на одну собаку приходится не более трёх охотников. Для добычи тетерева придётся заплатить сбор (20 рублей за одну особь). В целом для получения разрешения требуется также наличие охотничьего билета единого федерального образца и квитанции об оплате госпошлины (в размере 650 рублей).

ИА «Орелград»