Под Орлом женщину с инсультом увезли в больницу в ковше трактора

«Скорая помощь» не смогла проехать в деревню.

Об этом сообщили в региональном штабе «Общероссийского народного фронта». От бездорожья страдают жители деревни Нижний Хутор, расположенной в Орловском муниципальном округе.

Случай произошёл с местной жительницей по имени Лидия. Она сама рассказала о нём на видео, которое опубликовали общественники.

Злополучная дорога проходит по местной улице Степной.

«Раньше проезжал грейдер, пытаясь ровнять дорогу, но в этом году его замечено не было», – пишут в «ОНФ». Это делает деревню недоступной не только для «Скорой помощи», но и для «Почты России».

На данный момент «Народный фронт» Орловской области обратился в администрацию округа с просьбой включить данный объект в план ремонта.

ИА «Орелград»