В областной больнице провели нестандартную операцию

Орловские врачи удалили пациентке гигантское новообразование на шее.
Известно, что оно появилось с левой стороны на средней и нижней трети шеи.
Женщина находилась на лечении в отделении челюстно-лицевой хирургии. Оперативное вмешательство осуществили профильные хирурги.
Они осуществили удаление новообразования (липомы), а также выполнили пластику дефекта, используя местные ткани. Об этом рассказали в соцсетях Орловской областной клинической больницы.
В результате операции были устранены нарушения движения левой руки пациентки. Женщина восстановила трудоспособность.
На данный момент больная уже выписана.
ИА «Орелград»