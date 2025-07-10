В областной больнице провели нестандартную операцию

Орловские врачи удалили пациентке гигантское новообразование на шее.

Известно, что оно появилось с левой стороны на средней и нижней трети шеи.

Женщина находилась на лечении в отделении челюстно-лицевой хирургии. Оперативное вмешательство осуществили профильные хирурги.

Они осуществили удаление новообразования (липомы), а также выполнили пластику дефекта, используя местные ткани. Об этом рассказали в соцсетях Орловской областной клинической больницы.

В результате операции были устранены нарушения движения левой руки пациентки. Женщина восстановила трудоспособность.

На данный момент больная уже выписана.

ИА «Орелград»