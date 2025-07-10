В областной больнице провели нестандартную операцию

10.7.2025 | 12:20 Медицина, Новости

Орловские врачи удалили пациентке гигантское новообразование на шее.

Областная клиническая больница. Фото: ИА «Орелград»

Известно, что оно появилось с левой стороны на средней и нижней трети шеи.

Женщина находилась на лечении в отделении челюстно-лицевой хирургии. Оперативное вмешательство осуществили профильные хирурги.

Они осуществили удаление новообразования (липомы), а также выполнили пластику дефекта, используя местные ткани. Об этом рассказали в соцсетях Орловской областной клинической больницы.

В результате операции были устранены нарушения движения левой руки пациентки. Женщина восстановила трудоспособность.

На данный момент больная уже выписана.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования