Предложение о всенародных выборах мэра Орла отклонили

Горсовет опубликовал итоговый документ публичных слушаний.

Как уже рассказывал «Орелград», в Орле прошли публичные слушания, назначенные решением Орловского городского Совета народных депутатов, по вопросу внесения изменений и дополнений в устав города. И вот теперь в открытом доступе появился итоговый документ этих слушаний. Напомним, что основной причиной изменения устава является введение нового механизма выборов мэра. Ранее Орловский облсовет народных депутатов принял закон, согласно которому мэр избирается горсоветом из числа кандидатов, предложенных губернатором.

Однако в итоговом документе публичных слушаний зафиксировано альтернативное предложение. Региональное отделение Социалистической политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» предложило внести в устав такой пункт: «Мэр города Орла избирается на пять лет жителями города Орла на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Порядок выборов мэра города Орла устанавливается законом Орловской области». Однако данное предложение участниками публичных слушаний было отклонено.

Также в итоговый документ включили предложение Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Орловской области. Ведомство рекомендовало обсуждаемый пункт изложить следующим образом: «Кандидатуры для проведения голосования по избранию мэра города Орла представляются Орловскому городскому Совету народных депутатов губернатором Орловской области в порядке, установленном Законом Орловской области от 05.06.2025 № 3208-03 «Об отдельных правоотношениях, связанных с избранием Мэра города Орла». И это предложение было принято. По сути, поправки в устав осталось лишь утвердить на сессии городского парламента.

Напомним ключевые изменения: мэр города Орла является высшим должностным лицом и отвечает за вопросы жизнеобеспечения населения; мэр одновременно занимает государственную должность субъекта РФ и муниципальную должность; мэр избирается Орловским городским Советом народных депутатов из числа кандидатов, представленных губернатором, причем последний представляет на рассмотрение не менее двух кандидатов; кандидатом может быть гражданин, не имеющий ограничений пассивного избирательного права; решение об избрании мэра принимается большинством голосов депутатов горсовета тайным голосованием.

ИА “Орелград”