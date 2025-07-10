В Орле точечно отключили свет и горячую воду

Неудобства затронули несколько десятков многоквартирных домов, а также детские сады.

В основном, причиной являются плановые работы коммунальных служб. Об этом сообщили в Администрации Орла.

Так, сегодня без электричества остались:

до 17 часов — Привокзальная, 30 и 38, и Лесная, 9,

на период с 14 до 17 часов — Студенческая, 8, 2-Б и 4-Е, Пугачёва, 88 и 90, 5-го Августа, 66.

Горячая вода отключена до 17 часов

на Комсомольской в домах по чётной стороне с №376 по №406, кроме дома №398,

на Кромской, 3, 5 и 7,

на Планерной, 1, 39, 41 и 43.

До 19 часов возможно снижение параметров горячей воды в домах по Комсомольской, 182 (школа №12), Карачевском переулке, 21, и Цветочном проезде, 2 и 4.

Также до момента устранения неисправности отключена горячая вода по адресам

Комсомольская, 229-А,

переулок Ботанический, 6 (детский сад №55), 27 и 29,

переулок Карачевский, 9, 10-Б (детский сад №18) и 11,

переулок Шпагатный, 50 и 61.

ИА «Орелград»