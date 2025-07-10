В Орле пройдёт ярмарка вакансий для бойцов СВО

10.7.2025 | 10:55 Новости, СВО

Здесь будут ждать ветеранов и участников спецоперации.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Мероприятие состоится завтра, 11 июля, в 11 часов. Ярмарка пройдёт в орловском отделении фонда «Защитники Отечества» (на Степана Разина, 3).

Крупнейшие учреждения и предприятия региона предложат гостям варианты для трудоустройства. Кроме того, ветеранам и участникам СВО расскажут о возможностях по освоению новых профессий и повышению существующих квалификаций.

Также все желающие смогут получить персональные консультации от специалистов кадрового центра «Работа России» – по грамотному поиску работодателя, составлению резюме, прохождению собеседований.

Акцию организуют Кадровый центр Орловской области и фонд «Защитники Отечества».

ИА «Орелград»


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