В Орле пройдёт ярмарка вакансий для бойцов СВО

Здесь будут ждать ветеранов и участников спецоперации.

Мероприятие состоится завтра, 11 июля, в 11 часов. Ярмарка пройдёт в орловском отделении фонда «Защитники Отечества» (на Степана Разина, 3).

Крупнейшие учреждения и предприятия региона предложат гостям варианты для трудоустройства. Кроме того, ветеранам и участникам СВО расскажут о возможностях по освоению новых профессий и повышению существующих квалификаций.

Также все желающие смогут получить персональные консультации от специалистов кадрового центра «Работа России» – по грамотному поиску работодателя, составлению резюме, прохождению собеседований.

Акцию организуют Кадровый центр Орловской области и фонд «Защитники Отечества».

ИА «Орелград»