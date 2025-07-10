В Орле заключили под стражу уклониста

Мужчина уклонялся не от службы в армии, а от исполнения наказания.

Как сообщает пресс-служба Северного районного суда города Орла, местный житель заключен под стражу по ходатайству начальника Управления ФСИН России по Орловской области. В последующем его направят в колонию-поселение для исполнения наказания, назначенного ему постановлением суда. Дело в том, что ранее данный гражданин попался на повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. За это на него было заведено уголовное дело по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Уголовный процесс проходил в том же Северном районном суде, который признал пьяного водителя виновным в совершении преступления и приговорил его к наказанию в виде 400 часов обязательных работ. Кроме того, в качестве дополнительного наказания орловца на 2 года и 10 месяцев лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Однако орловец наказание до конца не исполнил. Он уклонялся от обязательных работ, а затем и вовсе скрылся. Его объявляли в розыск. Недавно уклонист был задержан сотрудниками группы розыска оперативного отдела УФСИН России по Орловской области.

Затем в суд поступило указанное выше ходатайство о замене уклонисту ранее назначенного наказания другим видом наказания.

«Постановлением Северного районного суда города Орла не отбытая часть наказания, назначенная по приговору в виде 262 часов обязательных работ, заменена на лишение свободы сроком на 32 дня с отбыванием наказания в колонии-поселении, – информирует пресс-служба суда. – В судебном заседании осужденный и его адвокат не возражали против удовлетворения ходатайства о заключении под стражу для исполнения наказания. Прокурор поддержал заявленное начальником филиала ходатайство о заключении под стражу уклонившегося от отбывания наказания осужденного».

Рассмотрев представление, суд не нашел оснований для отказа в его удовлетворении и заключил уклониста под стражу, чтобы тот снова не сбежал. Постановление суда еще не вступило в законную силу, то есть уклонист еще имеет право и возможность его обжаловать в установленном порядке.

ИА «Орелград»