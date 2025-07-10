В центре Орла высадили катарктус

10.7.2025 | 11:20 Новости, Общество

Так называется полукустарник тропического происхождения.

Фото: vk.com/oreladm

Катарктус бывает однолетним и вечнозелёным. Его естественная среда обитания — Мадагаскар, Индия или Шри-Ланка.

Экзотические цветы появились на клумбах, расположенных на улице Ленина. Об этом сообщили в Администрации Орла.

Работы выполняли сотрудницы «Спецавтобазы».

Также на этих клумбах появились более привычные для орловцев бархатцы и петунии, а также цинерария. «При своевременном поливе и определённом уходе они будут украшать Орёл до самой осени», – отметили в мэрии.

Сами сотрудницы «Спецавтобазы» тоже обратились к горожанам и попросили их бережно относиться к клумбам.

ИА «Орелград»


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