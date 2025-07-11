Клычков рассказал об ущербе от падения БПЛА

11.7.2025 | 11:31 Важное, Новости, СВО

Обломки уничтоженных дронов упали на имущество одного из предприятий.

Фото: Министерство обороны России (иллюстративное)

Об этом орловский губернатор рассказал в социальных сетях.

Напомним, атака произошла сегодня ночью. ПВО сбили 11 вражеских дронов.

Ранее Клычков рассказал, что всё обошлось без пострадавших. Однако имущественного ущерба избежать не удалось.

«В результате падения обломков БПЛА, уничтоженных сегодня ночью, нанесён ущерб имуществу регионального предприятия, а также двум частным домовладениям», – поделился губернатор.

На местах падения дронов продолжают работать сотрудники правоохранительных органов, а также МЧС.

ИА «Орелград»


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