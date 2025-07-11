Из Орловщины в Китай впервые отправили рапсовый шрот

Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Отправка состоялась накануне — под контролем сотрудников ведомства. Общий вес груза составил 495,7 тонны.

Известно, что предприятие-отправитель зарегистрировано в областном центре. Оно имеет право на экспорт кормов растительного происхождения в страны ЕАЭС, а также Азербайджан, Латвию и Литву.

Отмечается, что все ветеринарные требования были соблюдены. На партию оформлен ветеринарный сертификат.

Качество и безопасность продукции подтверждены протоколами испытаний федеральных аккредитованных лабораторий.

ИА «Орелград»