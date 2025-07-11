Под Орлом насмерть сбили пожилую велосипедистку

Погибшей жительнице Орловской области было 73 года.

ДТП произошло в Орловском муниципальном округе на трассе «Знаменка – Сабурово» в 18 часов 48 минут.

«Лада Приора» выезжала из Знаменки. В этот момент со второстепенной дороги на муниципальную трассу выехала велосипедистка. Автомобиль и двухколёсный транспорт столкнулись.

Потерпевшая скончалась на месте ещё до приезда «Скорой помощи». Известно, что за рулём «Лады» был 41-летний мужчина.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 11 ДТП.

ИА «Орелград»