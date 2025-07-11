Количество обращений к мэру Орла сократилось на четверть

Орловцы написали мэру и его заместителям «всего» 1500 писем.

Администрация города Орла отчиталась о работе с обращениями граждан по итогам второго квартала 2025 года. Сообщается, что за апрель-июнь 2025 года на имя мэра города Орла и его заместителей от граждан поступило 1557 письменных обращений, в которых было озвучено 1558 вопросов. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество обращений сократилась на четверть – во втором квартале предыдущего года горожане направили в мэрию 2065 обращений.

Как и годом ранее, в этом году наибольшее количество вопросов, с которыми обращались горожане к руководству областного центра, касались сферы экономики. Но если в прошлом году таковых поступило 1178, то в этом году – 898. Доля вопросов по экономике среди всех обращений сократилась с 57 процентов в 2024 году до 55,8 процента в текущем году. Как отмечают в администрации города, в этом году большая часть экономических вопросов связана с архитектурой и градостроительством – 505, охраной окружающей среды – 244, ремонтом дорог и работой пассажирского транспорта – 140, отловом бездомных животных – 9.

По вопросам жилищно-коммунальной сферы во втором квартале 2025 года в мэрию поступило 216 обращений, из которых 141 письмо касалось вопросов коммунального хозяйства, 75 – обеспечения граждан жильем. Еще 329 вопросов относились к социальной сфере, причем 194 из них касались семейных вопросов. По проблемам общественно-политической жизни города Орла мэрия получила от горожан 67 писем.

«По вопросам соблюдения законности обратилось 48 граждан, – следует из информации администрации областного центра. – Из них большая часть вопросов относилась к сфере безопасности и охраны правопорядка. Все поступившие обращения рассматривались структурными подразделениями администрации города Орла своевременно, в установленные федеральным законодательством сроки».

ИА “Орелград”