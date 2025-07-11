Орловцы самостоятельно построили 65 процентов жилья

В регионе продолжает развиваться рынок индивидуального строительства.

Специалисты Орелстата оценили динамику жилищного строительства в Орловской области по итогам января-мая 2025 года. Сообщается, что за отчетный период времени организациями и индивидуальными застройщиками в целом было построено 1610 квартир. Всего введено в эксплуатацию 158 тысяч квадратных метров общей площади жилых помещений. Причем бум строительства наблюдается в сельской местности, где за пять месяцев текущего года было введено в эксплуатацию 106 тысяч квадратных метров жилья.

Связано это, прежде всего, с активностью частного сектора. По данным Орелстата, за отчетный период времени жители Орловской области за счет собственных и привлеченных денежных средств построили 703 новых жилых дома общей площадью 103 тысячи квадратных метров. Это означает, что доля индивидуального частного жилья составила 65,2 процента от всей площади жилья, введенного в регионе в январе-мае 2025 года.

Аналитики отмечают, что 177 новых жилых домов общей площадью 14,2 тысячи квадратных метров население построило на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства. Что касается городов и поселков городского типа, то в них за пять месяцев текущего года было сдано в эксплуатацию 52 тысячи квадратных метров жилья. Организации-застройщики ввели в строй 907 квартир, расположенных в 12 жилых зданиях квартирного типа, общей полезной площадью 55 тысяч квадратных метров.

Стоит добавить, что из общего количества введенных в действие в январе-мае 2025 года зданий и сооружений 96,9 процента составляют именно здания жилого назначения. В целом в январе-мае 2025 года объем строительных работ составил 11,5 миллиарда рублей, что на 17 процентов меньше показателя предыдущего года. Организациями, не считая малый бизнес, с начала года выполнено работ по договорам строительного подряда и хозяйственным способом на общую сумму 3,007 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах меньше объема прошлого года на те же 17 процентов.

ИА “Орелград”