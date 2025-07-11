В Ливнах проверили лицей, а в Орле переименовали школу

Плановую проверку оплату труда педагогов в Ливнах провела городская КСП.

Контрольно-счетная палата города Ливны провела плановую проверку эффективности и целевого расходования муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Лицей имени С.Н. Булгакова» средств, направленных на оплату труда в 2024 году и прошедшем периоде 2025 года.

Аудиторы изучили бухгалтерские, распорядительные и другие документы по вопросу начисления и выплаты заработной платы работникам лицея. По результатам проверки были установлены нарушения приказов Минфина России «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» и «Об утверждении порядка применения классификации операций сектора государственного управления».

«Установлены нарушения при начислении выплат стимулирующего и компенсационного характера работникам учреждения, – следует из информации Контрольно-счетной палаты. – Установлены иные нарушения. По результатам проверки в адрес директора МБОУ «Лицей им. С.Н. Булгакова» направлено представление. Копия акта направлена главе города, председателю Ливенского городского Совета народных депутатов».

Тем временем мэр города Орла Юрий Парахин издал постановление о переименовании муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Орловская детская школа изобразительных искусств и ремесел». Теперь ее официальное название звучит так: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Орловская детская художественная школа №1». Руководителю учреждения поручено привести в соответствие устав, расписание и иные правовые акты в соответствии с требованиями действующего законодательства. Управлению муниципального имущества и землепользования поручено внести соответствующие изменения в Единый реестр муниципального имущества города Орла.

ИА “Орелград”