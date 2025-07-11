Многодетный отец лишился системника, вскрыв аккаунты «Почты России»

11.7.2025 | 7:12 Закон и порядок, Новости

Приговор вынес Орловский районный суд.

https://torgi.gov.ru/

Мужчина совершил умышленное преступление в сфере компьютерной информации. У него возник умысел, направленный на использование компьютерной программы, предназначенной для несанкционированного копирования информации, а также нейтрализации средств защиты. Автоматическим подбором она выявляет логины и пароли к учетным записям ресурсов посредством сети «Интернет», позволяет провести авторизацию и получить сведения об учетках без уведомления об этом владельцев. Мужчина скачал программу на свой компьютер и применил к www.pochta.ru для получения трек-номера почтовых отправлений «Почты России».

В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением в полном объеме, попросил о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, было отнесено наличие троих малолетних детей, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления, раскаяние в содеянном, оказание благотворительной помощи.

Мужчина признан виновным по  ч. 1 ст. 273 УК РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей. Кроме того, должно быть уничтожено вещественное доказательство по делу – системный блок, с помощью которого совершалось преступление.

ИА “Орелград”


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