Многодетный отец лишился системника, вскрыв аккаунты «Почты России»

Приговор вынес Орловский районный суд.

Мужчина совершил умышленное преступление в сфере компьютерной информации. У него возник умысел, направленный на использование компьютерной программы, предназначенной для несанкционированного копирования информации, а также нейтрализации средств защиты. Автоматическим подбором она выявляет логины и пароли к учетным записям ресурсов посредством сети «Интернет», позволяет провести авторизацию и получить сведения об учетках без уведомления об этом владельцев. Мужчина скачал программу на свой компьютер и применил к www.pochta.ru для получения трек-номера почтовых отправлений «Почты России».

В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением в полном объеме, попросил о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, было отнесено наличие троих малолетних детей, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления, раскаяние в содеянном, оказание благотворительной помощи.

Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 273 УК РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей. Кроме того, должно быть уничтожено вещественное доказательство по делу – системный блок, с помощью которого совершалось преступление.

ИА “Орелград”