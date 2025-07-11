Мошенники придумали способ кражи сбережений через почтовые ящики

11.7.2025 | 14:17 Новости, Общество

В арсенале злоумышленников новая легенда с прежним финалом.

ИА “Орелград”

Специалисты ВТБ выявили новую схему мошенничества. Теперь злоумышленники вынуждают жертв оставлять наличные деньги в почтовых ящиках под видом «защиты сбережений». Они звонят жертве, представляясь сотрудниками банка или правоохранительных органов. Убеждают в угрозе хищения средств со счетов. Требуют срочно «спасти» деньги, положив их в почтовый ящик, при этом указывают конкретный адрес и номер квартиры. Курьер-сообщник забирает деньги.

Вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин отмечает, что это новая модификация известной схемы с «безопасным хранением». Злоумышленники нашли способ обмануть даже тех, кто не переводит деньги незнакомцам. Важно помнить, что ваши сбережения могут быть в безопасности только на счете, который вы лично открывали в банке, подчеркивает эксперт.

Правоохранительные органы никогда не просят перекладывать деньги для их «защиты». Тем более, никакого отношения к безопасности не имеют почтовые ящики.  Не выполняйте инструкции незнакомцев по «спасению» денег. При подозрительных звонках кладите трубку, перезванивайте по официальным телефонам ведомств и банков. Советуйтесь с близкими, если речь идет о сбережениях.

ИА “Орелград”


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