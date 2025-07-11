На Орловщине ожидаются повсеместные дожди

11.7.2025 | 13:07 Важное, Новости, Общество

Погода может ухудшится сегодня вечером.

ИА “Орелград”

Об этом рассказали в Управлении МЧС по Орловской области, ссылаясь на региональный центр по гидрометеорологии.

С 21 часа 11 июля до 21 часа 12 июля ожидаются кратковременные дожди — ночью местами, а днём повсюду. В некоторых случаях осадки будут сопровождаться грозами, а иногда и усилением ветра. Постоянная скорость до 13 метров в секунду может вырастать до 18 метров.

Однако температура воздуха останется достаточно высокой. В ночное время — от 17 до 22 градусов, днём от 26 до 31.

Главное управление МЧС России по Орловской области убедительно просит жителей нашего региона соблюдать правила безопасного поведения.

ИА «Орелград»


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