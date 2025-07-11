Суд вынес приговор предполагаемому экс-родственнику Потомского

11.7.2025 | 14:20 Закон и порядок, Криминал, Новости

СМИ называют Александра Мунтяну экс-супругом сестры бывшего орловского губернатора.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Сообщалось, что фактически брак расторгнут давно, но формально это произошло только в минувшем году.

Известно, что Мунтяну 55 лет. Как сообщает прокуратура Ленинградской области, Всеволожский городской суд признал его виновным в «покушении на мошенничество», причём «в особо крупном размере».

Установлено, что Мунтяну, вводя в заблуждение главу коммерческой организации, обещал обеспечить размещение отходов на мусорном полигоне «Северная Самарка» – в обход официальных процедур и ниже установленных тарифов. При этом он сообщал недостоверную информацию о наличии соответствующих связей. В итоге его взяли с поличным — когда предприниматель, проинформировав правоохранителей, передавал ему 10 миллионов рублей.

Суд назначил Мунтяну наказание в виде двух лет колонии общего режима. Также его оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Напомним, что с 2018 года Потомский является заместителем полномочного представителя президента России в Северо-западном федеральном округе.

ИА «Орелград»


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