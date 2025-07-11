На Орловщине появился новый мультистобалльник ЕГЭ

В Орловской области подвели итоги дополнительных дней единого госэкзамена.

С ними ознакомил «Региональный центр оценки качества образования».

Количество мультистобалльников этого года выросло до четырёх. Александр Астахов из школы №35 Орла набрал максимальный результат на информатике в основные дни и на математике профильного уровня в дополнительные.

Также на дополнительных ЕГЭ по 100 баллов набрали ещё двое выпускников – из лицея №4 (на физике) и школы №24 (на математике профильного уровня). Таким образом, в регионе в 2025-м году достигнут 61 стобалльный результат.

«Решение о пересдаче экзаменов — это важный шаг, который показывает готовность молодёжи брать на себя ответственность за своё обучение и стремление к совершенству», – отметила руководитель Департамента образования Орловской области Татьяна Патова.

ИА «Орелград»