На Орловщине появился новый мультистобалльник ЕГЭ

11.7.2025 | 16:45 Новости, Образование

В Орловской области подвели итоги дополнительных дней единого госэкзамена.

Фото: vk.com/orcoko

С ними ознакомил «Региональный центр оценки качества образования».

Количество мультистобалльников этого года выросло до четырёх. Александр Астахов из школы №35 Орла набрал максимальный результат на информатике в основные дни и на математике профильного уровня в дополнительные.

Также на дополнительных ЕГЭ по 100 баллов набрали ещё двое выпускников – из лицея №4 (на физике) и школы №24 (на математике профильного уровня). Таким образом, в регионе в 2025-м году достигнут 61 стобалльный результат.

«Решение о пересдаче экзаменов — это важный шаг, который показывает готовность молодёжи брать на себя ответственность за своё обучение и стремление к совершенству», – отметила руководитель Департамента образования Орловской области Татьяна Патова.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования