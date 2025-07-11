Орловчанку будут судить за взятку участковому

11.7.2025 | 15:45 Закон и порядок, Новости

Дело рассмотрит Советский районный суд Орла.

Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Подробности рассказали в прокуратуре Орловской области.

Согласно текущей версии, женщина перевела полицейскому 3 тысячи рублей – по номеру его телефона. Интересно, что это являлось незаконной платой за прекращение проверки заявления, ранее поданного этой же гражданкой. Заявление касалось причинения данной женщине телесных повреждений.

В итоге орловчанке вменили статью о мелком взяточничестве. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и передала дело в суд.

ИА «Орелград»


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