Орловчанку будут судить за взятку участковому

Дело рассмотрит Советский районный суд Орла.

Подробности рассказали в прокуратуре Орловской области.

Согласно текущей версии, женщина перевела полицейскому 3 тысячи рублей – по номеру его телефона. Интересно, что это являлось незаконной платой за прекращение проверки заявления, ранее поданного этой же гражданкой. Заявление касалось причинения данной женщине телесных повреждений.

В итоге орловчанке вменили статью о мелком взяточничестве. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и передала дело в суд.

ИА «Орелград»