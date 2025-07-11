Под Орлом начали воспитывать «управляемых городских собак»

Это специальный курс, позволяющий адаптировать животное к городским условиям.

Курс УГС был официально утверждён в 2019 году. Сейчас он возвращается в регионы России. В нашей области занятия стартовали недавно — на территории Орловского муниципального округа.

Как сообщает телеканал «Первый областной», курс продолжается два месяца. Занятия проводят специалисты. После собаководы сдают экзамен и получают документ, подтверждающий прохождение курсов.

Как пояснила глава Орловской федерации кинологического спорта и спортивно-прикладного собаководства Ольга Ночевкина, для государства такой документ означает, что гражданин, владеющий животным, сознаёт свою ответственность перед обществом.

Главная цель курсов — сделать так, чтобы животное не реагировало на многочисленные раздражители современной городской жизни, а также слушалось хозяина. Это повысит безопасность как собаки, так и окружающих.

ИА «Орелград»