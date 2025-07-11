«Орелводоканалу» запретили заниматься медициной

Антимонопольная служба вынесла решение по делу об уставной деятельности.

Комиссия Орловского УФАС России завершила рассмотрение дела, возбужденного еще в прошлом году в отношении управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла. Напомним, в прошлом году антимонопольщики провели проверку по всему региону. Они изучили уставы муниципальных предприятий, учредителями которых являются органы власти. И во многих районах выявили нарушения, выразившиеся во внесении в уставы МУПов видов деятельности, не соответствующих антимонопольному законодательству.

УФАС выдавало нарушителям предписания, давало срок на устранение нарушений. Но ряд муниципалитетов отказался это делать, из-за чего и были возбуждены дела. Одно из них было заведено в Орле. Антимонопольная служба выявила нарушения в уставной деятельности муниципального унитарного производственного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Орелводоканал». После долгого разбирательства комиссия УФАС признала УМИЗ нарушителем части 1 статьи 15 Федерального закона «О защите конкуренции».

Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла уже выдано предписание о совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции. Проще говоря, чиновников обязали исключить из устава «Орелводоканала» виды деятельности, не укладывающиеся в рамки закона. Речь идет о таких видах деятельности, как: производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха; деятельность стоянок для транспортных средств; деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки; разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания и др.

О выполнении предписания УМИЗ обязано будет сообщить в Орловское УФАС России не позднее пяти дней со дня его выполнения, с приложением соответствующих подтверждающих документов. Кроме того, комиссия постановила передать материалы дела должностному лицу Управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области для рассмотрения в установленном порядке вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении. Однако отметим, что предписание антимонопольной службы может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его выдачи.

ИА “Орелград”