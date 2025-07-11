Валовой продукт Орловской области вырос почти на 12 процентов

Озвучены основные характеристики региональной экономики.

Как уже рассказывал «Орелград», депутаты Орловского облсовета заслушали отчет правительства об исполнении областного бюджета за 2024 год. К отчету была приложена сопроводительная документация, проливающая свет на основные характеристики региональной экономики. Так, валовой региональный продукт, по предварительной оценке, в 2024 году составил 446,3 миллиарда рублей, что на 11,9 процента выше показателя 2023 года в действующих ценах. Промышленное производство Орловской области формирует 21 процент валового регионального продукта и более трети общего объема налоговых поступлений.

Объем отгруженных товаров собственного производства за 2024 год оценивается в 289,7 миллиарда рублей, что на 21,2 процента превышает показатель 2023 года. Объем производства продукции сельского хозяйства за 2024 год в фактически действовавших ценах составил 154,4 миллиарда рублей и на 2,7 процента, в сопоставимых ценах, превзошел уровень предыдущего года. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2024 году в фактических ценах вырос на 11,4 процента и составил 65,4 миллиарда рублей.

Доля малого и среднего бизнеса превысила порог в 61 процент от общего количества всех хозяйствующих субъектов в Орловской области. В 2024 году так называемые субъекты малого и среднего предпринимательства перечислили в региональный бюджет 4,2 миллиарда рублей, или на 33,5 процента больше, чем годом ранее. В целом, в консолидированный бюджет Орловской области в 2024 году было собрано налоговых и неналоговых доходов на сумму 46,292 миллиарда рублей. Рост к уровню 2023 года составил 110,7 процента.

Однако в текущем году показатели пока отстают от прошлогодних. Так, по оперативным данным Орелстата, индекс промышленного производства в Орловской области в январе-мае 2025 года к соответствующему периоду прошлого года составил всего 96,5 процента. При этом непосредственно в мае ткущего года по отношению к маю предыдущего года указанный индекс составил 90,6 процента, то есть региональная экономика просела почти на 10 процентных пунктов.

ИА “Орелград”