Орловца обязали вернуть кредит под 213 процентов годовых

Право взыскания денег с должника подтвердил суд.

Кромской районный суд Орловской области рассмотрел гражданское дело по иску общества с ограниченной ответственностью МК «Финмолл» к местному жителю о взыскании с него долга и начисленных процентов по договору займа. Истец в своем заявлении пояснил, что в июле прошлого года с данным гражданином был заключен договор нецелевого потребительского займа. Его сумма составила 50 000 рублей. Деньги гражданину одолжили на 25 недель под ставку 213 процентов годовых.

«В связи с неисполнением ответчиком обязательств по возврату суммы займа и начисленных процентов, истец направил в адрес ответчика уведомление о необходимости погашения суммы займа и начисленных процентов, – информирует пресс-служба Кромского районного суда. – Однако ответчик свои обязательства не исполнил и не оплатил задолженность. Сумма задолженности по договору займа составляет 69 246,40 рублей. В отношении должника мировым судьей был вынесен судебный приказ о взыскании задолженности, который впоследствии был отменен определением мирового судьи».

Истец заявил, что долг до сих пор погашен, то есть обязательства по договору потребительского займа все еще не исполнены. К слову, решение по данному спору суд принимал в заочном порядке. Исковые требования он удовлетворил. Ответчика обязали выплатить кредитору всю сумму задолженности по договору займа в размере 69 246 рублей 40 копеек. Кроме того, с него же взысканы расходы по оплате государственной пошлины в размере 4000 рублей. «Заочное решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке», – добавили в пресс-службе Кромского районного суда.

Ранее Отделение по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу сообщило, что с начала прошлого года в банки за изменением условий договоров обратились 14,5 тысяч орловцев, у которых возникли проблемы с платежами по кредитам. Они просили банки рассмотреть возможность изменения условий погашения кредитов. В некоторых случаях ситуация заемщиков не подходила под условия кредитных каникул.

Но в этом случае банки все равно шли навстречу клиенту и меняли для него условия договора на более комфортные, применяя собственные программами реструктуризации. Сообщается, что такой возможностью воспользовались 3787 заемщиков из Орловской области. Еще 118 заемщиков получили кредитные каникулы. Фактически кредитные организации предоставили каникулы и провели реструктуризацию по договорам на общую сумму почти 1,7 миллиарда рублей, резюмирует регулятор.

ИА “Орелград”