Под Орлом воду добывали без лицензии

Урицкий районный суд обязал ответчика оформить лицензию на добычу подземных вод.

Урицкий районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Орловского природоохранного межрайонного прокурора о возложении на ответчика обязанности получить лицензию на право пользования недрами для добычи подземных вод. Как сообщила пресс-служба суда, при рассмотрении дела было установлено, что ответчик, одна из местных компаний, использовал участок недр для добычи пресных подземных вод, а именно для хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения принадлежащих ему животноводческих объектов.

Однако аграрная компания добывала воду без специального государственного разрешения, которое выдается в виде лицензии на основании статьи 11 Закона Российской Федерации «О недрах». Прокурорская проверка выявила данный факт. По мнению надзорного ведомства, добыча воды без лицензии нарушает интересы Российской Федерации как собственника недр. Речь идет о праве на рациональное использование и охрану месторождения, его защиту от вредных природных и антропогенных факторов, снижающих его качество, степень пригодности и безопасности, а также на достоверную гидрогеологическую информацию о его запасах.

«Вместе с тем, такие действия нарушают конституционные права граждан Российской Федерации на благоприятную окружающую среду обитания, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной деятельностью, на благоприятную среду обитания, на удовлетворение жизненно важных потребностей в питьевой воде, – информирует пресс-служба суда. – В судебном заседании ответчик признал исковые требования в полном объеме».

Суд обязал ответчика в течение 10 месяцев со дня вступления решения в законную силу получить специальное государственное разрешение в виде лицензии на пользование недрами для добычи подземных вод. Столь долгий срок в пресс-службе суда объяснили очень просто – ответчик добровольно признал иск, а его действия не нарушают права и законные интересы других лиц. Но отсчет установленного срока еще не пошел, поскольку решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее проведенная в Орловской области инвентаризация показала, что в системах водоснабжения и водоотведения действует около 27 насосных станций водопровода и 1596 водозаборных сооружений. Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 5,5 тысячи километров. На территории Орловской области расположено также 23 очистных сооружения, 117 канализационных насосных станций, 900 километров сетей водоотведения.

Согласно отчету об инвентаризации систем водоснабжения и водоотведения физический износ основных фондов составляет: очистных сооружений канализации – 81,56 процента, канализационных насосных станций – 65,83 процента, сетей водоотведения – 66,7 процента, сетей водоснабжения – 68,79 процента, объектов водозабора – 73,32 процента, станций водоподготовки – 49,72 процента, водоносных объектов – 60,67 процента.

ИА “Орелград”