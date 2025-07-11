За неделю на Орловщине заболеваемость боррелиозом выросла почти в четыре раза

11.7.2025 | 15:01 Медицина, Новости

Таковы данные Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

Фото: Администрация Орла

В предыдущей сводке от 3 июня сообщалось о 6 заболевших исксодовым боррелиозом. По новым данным болезнь диагностировали уже у 22 человек. Известно, что все они совершеннолетние.

Всего к врачам обратились 1856 орловцев, укушенных клещами. В их числе – 551 ребёнок. Такие обращения регистрировались в 20 муниципальных образованиях области.

Согласно исследованиям, проведённым орловским управлением ведомства, среди клещей, снятых с людей, боррелиозом инфицированы 18,7%. Среди тех же паразитов, но пойманных во внешней среде, такая доля составила 6,9%.

ИА «Орелград»


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