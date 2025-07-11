Суд изучил дело ребенка, искусанного бродячими собаками

Чиновников обязали выплатить пострадавшей стороне крупную сумму денег.

Ливенский районный суд Орловской области рассмотрел исковые требования межрайонного прокурора, выступившего в интересах несовершеннолетнего ребенка. Как пояснили в пресс-службе суда, в роли ответчика выступило управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны. Прокурор требовал взыскать с ведомства компенсацию морального вреда, причиненного в результате нападения на ребенка стаи бродячих собак.

Из материалов дела следует, что инцидент произошел в ноябре 2024 года. На улице Ливен на 8-летнего ребенка напала стая бездомных собак, которые искусали свою жертву. По данному факту была проведена прокурорская проверка. Она зафиксировала, что ребенок получил серьезные травмы в виде рваных ран правого предплечья и ссадин на спине, не говоря уже о моральной травме. Он был госпитализирован и определенное время проходил лечение в стационарных условиях в травматологическом отделении больницы.

«Прокурор указал, что управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны заключены контракты на отлов безнадзорных животных, однако в 2024 году было отловлено лишь четыре особи собак, – следует из информации пресс-службы Ливенского районного суда. – Ответчиком обязанность по отлову бездомных собак исполняется ненадлежащим образом, что послужило причиной нападения стаи бездомных собак на ребенка. Прокурор просил взыскать с ответчика в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей».

Суд внимательно изучил представленные доказательства и доводы сторон. И пришел к выводу, что к трагическому инциденту привело именно неисполнение местными чиновниками возложенных на них обязанностей по отлову бездомных собак. Суд напрямую связал не самую активную работу чиновников в этой сфере с нападением стаи собак на ребенка, испытавшего физические и нравственные страдания. Исковые требования прокурора были признаны обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме. Чиновников обязали выплатить в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей, но решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

ИА “Орелград”