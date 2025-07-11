Житель Ливен взыскал 1 миллион рублей за гибель супруги

Дело рассматривал Ливенский районный суд Орловской области.

Как сообщает пресс-служба Ливенского районного суда, удовлетворены исковые требования местного жителя к АО «Промприбор» о взыскании компенсации морального вреда. В обоснование иска мужчина указал, что в июне 2023 года он при трагических обстоятельствах потерял жену. Она погибла в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на автодороге «Орел – Тамбов». Грузовой автомобиль КамАЗ, который принадлежал компании «Промприбор», протаранил легковушку «Сузуки Витара».

В результате столкновения транспортных средств супруга истца получила смертельные травмы. Уголовное дело о смертельном ДТП, кстати, рассматривалось Елецким районным судом Липецкой области. Оно было заведено на водителя КамАЗа по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Водителя грузовика признали виновным и наказали 3 годами лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. В качестве дополнительного наказания его временно лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

После вступления обвинительного приговора в законную силу вдовец обратился в суд с иском о компенсации морального вреда, поскольку испытал глубокие страдания. Иск он подал к компании потому, что за рулем грузовика в тот роковой день находился ее работник. В момент дорожно-транспортного происшествия он исполнял свои служебные обязанности на основании трудового договора. Истец оценил свои страдания в 3 000 000 рублей. Однако суд удовлетворил иск частично.

«Исследовав представленные доказательства, суд пришел к выводу, что в результате противоправных действий работника АО «Промприбор» наступила смерть супруги истца, чем последнему причинены нравственные страдания, которые он испытал, испытывает, и неизбежно будет испытывать на протяжении всей жизни, – пояснили в пресс-службе суда. – Поэтому суд посчитал исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению».

Однако были приняты во внимание конкретные обстоятельства данного дела, объем и характер причиненных нравственных страданий. Руководствуясь требованиями разумности и справедливости, суд обязал ответчика выплатить истцу компенсацию морального вреда в размере 1 000 000 рублей. Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано обеими сторонами в апелляционном порядке. Что касается компании, то она может попытаться отсудить проигранную сумму в порядке регресса с виновника ДТП, то есть со своего бывшего работника.

ИА “Орелград”