Заключён новый контракт на реконструкцию аэропорта Орла

11.7.2025 | 14:42 Важное, Новости, Строительство, Транспорт

Работами займётся ООО «Альянс-2005».

Фото: Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

Такая информация появилась на сайте Госзакупок.

Со стороны области контракт заключил «Орёлгосзаказчик». Цена вопроса — около 2,2 миллиарда рублей. Завершить работы нужно к 30 июня 2028 года.

Компании предстоит довести до конца 1 этап работ, суть которого — в доведении аэропорта до уровня требований, которые предъявляются к посадочным площадкам. Затем стартует 2 этап реконструкции, включающий в себя разработку необходимой документации и новые работы по строительству и монтажу.

По данным kartoteka.ru, ООО «Альянс-2005» зарегистрировано в Якутске. Компания существует с 2006 года. Уставный капитал составляет 150 тысяч рублей.

Это малое предприятие с численностью персонала до 100 человек. Основной вид его деятельности – строительство жилых и нежилых зданий. В минувшем году оно сработало с чистой прибылью в 63,6 миллиона рублей.

Учредителем и гендиректором компании является Рашид Аушев. Компания исполнила около ста госконтрактов (в том числе для ФКП «Аэропорты Севера»).

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования