Заключён новый контракт на реконструкцию аэропорта Орла

Работами займётся ООО «Альянс-2005».

Такая информация появилась на сайте Госзакупок.

Со стороны области контракт заключил «Орёлгосзаказчик». Цена вопроса — около 2,2 миллиарда рублей. Завершить работы нужно к 30 июня 2028 года.

Компании предстоит довести до конца 1 этап работ, суть которого — в доведении аэропорта до уровня требований, которые предъявляются к посадочным площадкам. Затем стартует 2 этап реконструкции, включающий в себя разработку необходимой документации и новые работы по строительству и монтажу.

По данным kartoteka.ru, ООО «Альянс-2005» зарегистрировано в Якутске. Компания существует с 2006 года. Уставный капитал составляет 150 тысяч рублей.

Это малое предприятие с численностью персонала до 100 человек. Основной вид его деятельности – строительство жилых и нежилых зданий. В минувшем году оно сработало с чистой прибылью в 63,6 миллиона рублей.

Учредителем и гендиректором компании является Рашид Аушев. Компания исполнила около ста госконтрактов (в том числе для ФКП «Аэропорты Севера»).

ИА «Орелград»