Чиновники не смогли доказать недобросовестность подрядчика

Ради этого они прошли несколько судебных инстанций, но своего не добились.

Спор администрации Должанского района и Орловского УФАС России прошел уже две судебных инстанции, и в обоих случаях суды встали на сторону антимонопольного органа. Чиновники просили суд признать недействительным решение УФАС, которое ранее отказалось включать в реестр недобросовестных поставщиков информацию о компании «Сельхозстрой». Чиновники, наоборот, были уверены, что компанию следует в реестр внести.

«Заказчик сообщал, что ООО «Сельхозстрой» не исполнило контракт, заключенный по итогам электронного аукциона на капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения в деревне Косоржа Должанского района, – сообщила пресс-служба УФАС. – В связи с чем было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контакта».

Антимонопольный орган рассмотрел заявление должанских чиновников, но не увидел в действиях подрядной организации признаков недобросовестных действий. Наоборот, специальная комиссия, рассматривавшая дело, пришла к выводу, что это не подрядчик, а заказчик нарушил условия заключенного контракта. Рассмотрев представленные документы и заслушав пояснения сторон, комиссия решила сведения в отношении «Сельхозстроя» в реестр недобросовестных поставщиков не включать.

Это решение и пытались оспорить в арбитражных судах должанские чиновники. Однако сначала они проиграли в региональном арбитраже, который счел действия антимонопольщиков законными и обоснованными. В удовлетворении иска он отказал. Проигравшая сторона подала апелляционную жалобу, которую рассмотрел Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в городе Воронеже. Но и он основания для удовлетворения иска не нашел.

«Суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу, о том, что строительная площадка надлежащим образом не была передана подрядчику, – пояснили в пресс-службе Орловского УФАС. – Заказчик не обеспечил передачу документов, а также не осуществил иные юридически значимые действия, необходимые для выполнения работ по контракту В связи с чем, суды пришли к выводу, что требования заявителя удовлетворению не подлежат».

ИА «Орелград»