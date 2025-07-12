Орловщина поможет России выйти на 4-е место в мире

Областную программу связали с национальными целями развития Российской Федерации.

Правительство региона внесло изменения в паспорт государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области». В частности, в новой редакции утверждены целевые показатели. Они напрямую связаны с национальными целями развития Российской Федерации и реализацией государственной программы РФ и в целом должны оказать влияние на достижение национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика».

Так, госпрограмма Орловской области теперь содержит такие целевые показатели, как «обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового и выход не позднее 2030 года на четвертое место в мире по объему валового внутреннего продукта». Последний рассчитывается по паритету покупательной способности. Достижение цели планируется, в том числе, за счет роста производительности труда при сохранении макроэкономической стабильности, низкого уровня безработицы и снижении уровня структурной безработицы.

Также планируется: увеличение к 2030 году объема инвестиций в основной капитал не менее чем на 60 процентов по сравнению с уровнем 2020 года за счет постоянного улучшения инвестиционного климата; увеличение к 2030 году объема производства продукции агропромышленного комплекса не менее чем на 25 процентов по сравнению с уровнем 2021 года; рост к 2030 году экспорта продукции агропромышленного комплекса не менее чем в полтора раза по сравнению с уровнем 2021 года.

Еще одной целью программы заявлено «обеспечение устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции». Кроме того, областную программу связали с двумя государственными программами Российской Федерации: программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и программой вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса.

ИА “Орелград”