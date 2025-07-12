Орловца осудили за кражу колонки

Хищение он совершил с незаконным проникновением в чужой дом.

Дмитровский районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, который обокрал свою знакомую. Как следует из материалов дела, преступление было совершено в октябре 2024 года, причем мужчина совершил его, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В тот день он проходил мимо дома своей знакомой, да мимо не прошел. Как установило следствие, у него возник преступный умысел на тайное хищение чужого имущества. Проще говоря, он внезапно решил свою знакомую обворовать.

Нетрезвый мужчина вломился в ее дом без разрешения. Дверь была открыта, а хозяйка дома не заметила незваного гостя. Последний вошел в коридор и похитил оттуда музыкальную колонку марки BT Speaker. Стоимость колонки позднее оценил эксперт, согласно его заключению она составляла 4219 рублей 95 копеек. Преступник вышел с музыкальной колонкой в руках из чужого дома и с похищенным скрылся с места преступления, распорядившись им по своему усмотрению.

Действия гражданина следствие и суд квалифицировали по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в помещение). Подсудимый в судебном заседании вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью, в содеянном раскаялся, сообщила пресс-служба Дмитровского районного суда. Виновнику кражи назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей, причем приговор уже вступил в законную силу.

Ранее Управление МВД России по Орловской области сообщало, что по итогам пяти месяцев 2025 года в общей структуре региональной преступности 60,3 процента пришлось на преступления против собственности. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество краж всех форм собственности в регионе сократилось. В целом за пять месяцев текущего года органами внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами было раскрыто 1140 преступлений, в том числе 272 – относящихся к категории тяжких и особо тяжких. Установлено 952 человека, их совершивших.

ИА «Орелград»