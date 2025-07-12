В Орле уничтожат жидкость для электронных испарителей

Такое решение по материалам Роспотребнадзора принял суд.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел материалы административного дела, возбужденного по мотивам проведенной сотрудниками Роспотребнадзора проверки. Контрольный орган просил суд привлечь индивидуального предпринимателя к административной ответственности по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей. Из материалов дела следует, что сотрудники Управления Роспотребнадзора по Орловской области провели инспекционный визит в магазин, расположенный на улице Комсомольской в Орле. Торговая точка принадлежит ответчику.

В ходе визита чиновники выявили нарушения закона о защите прав потребителей и технического регламента Таможенного союза. В частности, в магазине на реализации находился целый ряд так называемых безникотиновых жидкостей с истекшим сроком годности. Подобные жидкости используются для употребления при помощи электронных испарителей – специальных устройств, о степени вреда которых в научном сообществе пока не сложилось общее мнение.

Что касается регуляторики, то пока официального законодательного запрета на такие товары потребления нет. Но сфера строго регулируется рядом подзаконных актов. В общей сложности визитеры забраковали семь различных видов безникотиновой жидкости, срок годности которой на тот момент уже истек. Данные нарушения были зафиксированы в протоколах осмотра торговых помещений и ареста сомнительных товаров.

В суде предприниматель не оспаривал выводы сотрудников Роспотребназора. Изучив представленные материалы, суд счел вину бизнесмена доказанной. Он постановил привлечь индивидуального предпринимателя к административной ответственности с назначением ему наказания в виде штрафа в размере 30 000 рублей, как и просило контролирующее ведомство. Товар с истекшим сроком годности, арестованный еще во время визита в торговую точку, арбитраж постановил изъять и передать для уничтожения в службу судебных приставов.

ИА “Орелград”