Под Мценском обезопасят памятники в преддверии ремонта автотрассы

Проект ремонта федеральной трассы получил добро от экспертов.

Под Мценском планируется капитальный ремонт автомобильной дороги М-2 «Крым» Москва – Тула – Орел – Курск – Белгород – граница с Украиной». Первый этап строительства предусматривает проведение работ в непосредственной близости от объектов культурного наследия, расположенный в поселке Первый Воин. Федеральная трасса буквально пересекает этот поселок. Поскольку строительные работы потенциально могут памятники повредить, проект капремонта предварительно прошел государственную историко-культурную экспертизу.

В частности, в поселке расположены такие памятники, как здание почтовой станции, построенное во второй четверти XIX века, и братская могила советских воинов, погибших в 1943 году, с монументом воина-освободителя. Строительные работы будут проводиться всего в 40-50 метрах от них. В связи с этим эксперты проверили проект и выдали положительное заключение, но при условии соблюдения ряда обязательных требований. Прежде всего, с рабочими должны провести инструктаж и объяснить им ценность памятников.

Подрядчика обязали вести постоянный контроль динамических и вибрационных режимов при производстве работ в соответствии с действующими нормативами. В случае возникновения дефектов у объектов культурного наследия строители должны будут немедленно приостановить работы, выявить причину возникновения дефектов и устранить их в установленном порядке. Возобновление работ возможно только после проведения указанных мероприятий. Опасные зоны должны быть ограждены или иметь предупредительные знаки. Строительный мусор и прочее не должны складироваться рядом с памятниками.

Запрещено производить поджоги мусора, розлив нефтепродуктов и захламление территории. Машины для вывоза строительного мусора должны быть оборудованы специальными защитными тентами. Не допускается эксплуатация машин при наличии течи в топливных и масляных системах, слив отработанных масел близ территории объектов культурного наследия. Что касается проекта ремонта, то он включает в себя расширение земляного полотна с планировкой откосов, устройство новой и усиление существующей дорожной одежды, устройство пешеходных дорожек и новых водопропускных труб, установку элементов обустройства и переустройство коммуникаций.

ИА “Орелград”