Проблемой долгов по зарплате займутся рабочие группы

Соответствующее распоряжение издало правительство Орловской области.

Губернатор и глава правительства Орловской области Андрей Клычков распорядился создать специальные рабочие группы областной межведомственной комиссии по противодействию формированию просроченной задолженности по заработной плате. Рабочие группы создаются в 27 муниципальных образованиях, включая города Орел, Ливны и Мценск, а также Орловский муниципальный округ и все районы.

Как следует из преамбулы документа, принят он в целях реализации постановления правительства Российской Федерации от 25 февраля 2025 года № 219 «Об утверждении Правил формирования и деятельности межведомственных комиссий субъектов Российской Федерации по противодействию формированию просроченной задолженности по заработной плате, а также принятия ими решений». Рабочие группы будут входить в состав межведомственной комиссии по противодействию формированию просроченной задолженности по заработной плате.

Кстати, по оперативным данным Орелстата, по состоянию на конец мая 2025 года в Орловской области не было зафиксировано фактов просроченной задолженности по заработной плате работникам. Сведения статистики получают напрямую от организаций, за исключением представителей малого предпринимательства. Но о том, что долги по зарплате имеются, можно судить по сообщениям других ведомств. Например, региональное Управление ФССП России в июне сообщало об успешном разрешении спора работников одной из орловских управляющих компаний со своим работодателем.

Они «добросовестно и без нареканий выполняли свои обязанности, но не получали за это положенную оплату. За восстановлением своих прав обратились с иском в суд, который удовлетворил их требования в полном объеме и постановил взыскать в пользу 10 работников предприятия задолженность по оплате труда на общую сумму более 340 тысяч рублей», – сообщила служба судебных приставов. Правда, компания добровольно платить отказалась.

Но когда судебный пристав наложил арест на имущество организации- должника, а также обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на расчетном счете, задолженность по заработной плате в размере 340 тысяч рублей была полностью погашена. Другой, еще более свежий пример привела Межрегиональная территориальная государственная инспекция труда в Орловской и Брянской областях. В ходе предварительной проверки информации по обращениям работников компании «Генезис» была выявлена задолженность по заработной плате за май 2025 года. Она возникла перед шестью работниками на общую сумму 354,1 тысячи рублей. «В настоящее время вышеуказанная задолженность по заработной плате погашена в полном объеме», – отметили в ведомстве.

ИА «Орелград»