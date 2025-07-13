В Орле проверили бухгалтерию лицея имени Ломоносова

Проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждения была плановой.

Администрация города Орла обнародовала информацию о плановой выездной проверке финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – лицей №1 имени М.В. Ломоносова. Мероприятие провели сотрудники контрольно-ревизионного отдела мэрии. Основанием для проверки стало распоряжение администрации города Орла. Проверялись лишь отдельные вопросы работы учреждения за 2023 и 2024 годы.

По результатам контрольного мероприятия было установлено, что кредиторская задолженность лицея по расчетам с поставщиками, подрядчиками и исполнителями заметно варьировалась в последние три года, но сейчас заметно сократилась. Так, ревизоры выяснили, что по состоянию на 1 января 2023 года лицей был должен своим поставщикам и подрядчикам 3,985 миллиона рублей, по состоянию на 1 января 2024 года задолженность увеличилась до 7,318 миллиона рублей, или почти вдвое.

Однако в минувшем году ситуация немного улучшилась. Так, по состоянию на 1 января 2025 года кредиторская задолженность составила 2,321 миллиона рублей. То есть она уменьшилась на 42 процента по сравнению с аналогичной датой 2023 года и на 68 процентов по сравнению с аналогичной датой 2024 года. Что касается выявленных нарушений, то из отчета следует, что свои штатные расписания лицей в проверенном периоде утверждал без согласования в установленном порядке администрацией города Орла.

«Проверкой учета основных средств и товарно-материальных ценностей, эффективности использования муниципального имущества и обеспечение его сохранности установлены нарушения, – отмечают ревизоры. – В составе объектов основных средств числится имущество, полученное на праве оперативного управления, которое фактически не используется учреждением в соответствии с целями своей деятельности».

Также была проведена сверка данных бухгалтерского учета, карты учета муниципального имущества и реестра муниципального имущества. В результате было выявлено расхождение в балансовой стоимости муниципального имущества. Для принятия мер по устранению выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений учреждению направлено представление.

ИА «Орелград»