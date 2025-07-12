Во Мценске объяснили убыль населения

Основной причиной смертности населения являются болезни.

Как уже рассказывал «Орелград», администрация города Мценска утвердила новую муниципальную программу, рассчитанную по 2027 год включительно. Ее целью является укрепление общественного здоровья. Объясняя необходимость разработки программы, местные власти отметили, что количество горожан, побуждающих бережно относиться к собственному здоровью и здоровью своих детей, увеличивается. Тем не менее демографическая ситуация в городе характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, что является основной причиной сокращения численности жителей.

Так, численность населения Мценска по состоянию на 1 января 2024 года составила 35 554 человек, что на 516 человек меньше, чем годом ранее. Сокращение числа жителей произошло за счет естественной убыли населения (минус 384 человека) и так называемой механической (минус 132 человека). Численность населения трудоспособного возраста за 2023 год увеличилась всего лишь на 49 человек, доля данной категории в общей численности населения сохранилась на уровне 57,6 процента.

Определяющим фактором процесса депопуляции остается превышение числа умерших над числом родившихся, констатируют местные власти. А основной причиной низкой продолжительности жизни амчан является достаточно высокая смертность граждан старше трудоспособного возраста, доля которых в общей численности смертности составляет 60,8 процента. Уровень смертности обусловлен высоким уровнем заболеваемости, распространенностью алкоголизма и табакокурения.

Показатель общей заболеваемости на 1000 человек населения, выраженный в промилле, и его значение в 2023 году составило минус 2153, в 2024 году – минус 2246. Основной причиной смертности амчан являются болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования и болезни органов дыхания. В число основных заболеваний входит сердечно-сосудистая система, преобладающая в структуре смертности.

«Распространенность основных факторов риска хронических неинфекционных заболеваний (потребление алкоголя, курение, нерациональное питание, низкая физическая активность, повышенное артериальное давление, стресс, избыточная масса тела) оценивается по результатам проведения дополнительной диспансеризации и профилактических осмотров. По данным обследования, на первом месте по распространенности факторов риска занимает курение», – резюмируют в администрации города.

ИА «Орелград»