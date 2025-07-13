В Орловской области с 1 сентября будут сопровождать инвалидов

Соответствующий приказ издал областной департамент соцзащиты.

Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости издал приказ «Об организации сопровождаемого проживания инвалидов в Орловской области». Он вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Краткий обзор документа провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс.

«Под сопровождаемым проживанием инвалидов понимается комплекс мер, направленных на обеспечение проживания в домашних условиях одиноко проживающих инвалидов старше 18 лет, неспособных вести самостоятельный образ жизни без помощи других лиц, а также на повышение способности таких инвалидов к самообслуживанию и удовлетворению основных жизненных потребностей (осуществлению трудовой и иной деятельности, досугу и общению)», – поясняют аналитики.

Правом на сопровождаемое проживание обладают инвалиды, имеющие в своей индивидуальной программе реабилитации или абилитации сведения о наличии 2-й или 3-й степени выраженности ограничений хотя бы одной из категорий жизнедеятельности, определенных властями. В их список включены: способности к самообслуживанию, самостоятельному передвижению, ориентации и общению, а также способности контролировать свое поведение.

Кроме того, необходимо заключение, указанное в индивидуальной программе сопровождаемого проживания инвалида, о его нуждаемости в социальном обслуживании. Основанием для предоставления сопровождаемого проживания будет считаться поданное либо самим инвалидом, либо его законным представителем заявление в организацию социального обслуживания по месту жительства.

«В перечень организаций социального обслуживания граждан – поставщиков социальных услуг, предоставляющих услуги по сопровождаемому проживанию инвалидам в Орловской области, включены центры социального обслуживания населения Болховского района, города Ливны, города Мценска, Железнодорожного, Заводского, Северного и Советского районов города Орла», – перечислили аналитики.

ИА «Орелград»