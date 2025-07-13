Назван разрыв между богатыми и бедными орловцами

Статистики подсчитали уровень зарплат в регионе.

Правительство Орловской области обнародовало ежемесячный доклад о социально-экономическом развитии региона. В частности, озвучены данные об уровне зарплат по итогам первого квартала 2025 года. Сообщается, что самый высокий уровень оплаты труда по итогам января-апреля сложился в организациях финансовой и страховой сферы – 94,8 тысячи рублей, что в 1,6 раза превышает среднеобластной уровень. Наиболее низкий уровень среднемесячной заработной платы сложился у работников, занятых в почтовой связи и курьерской деятельности, – 32,3 тысячи рублей, или 54,9 процента от среднеобластного уровня. Там образом, доход самых богатых орловских работников в 3 раза превышает доход самых бедных работников.

Тем временем департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области разработал типовой административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче справки об отнесении гражданина к категории лиц, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Орловской области. Подобные справки необходимы гражданам, прежде всего, для получения различных льгот и социальной помощи от государства.

Предыдущий подобный регламент действовал с 2021 года, но теперь решено признать его утратившим силу. Новый типовой административный регламент определяет стандарты, сроки и последовательность административных процедур и действий, которые должны осуществлять чиновники из органов соцзащиты. Заявителем на предоставление указанной государственной услуги может выступать физическое лицо, то есть гражданин Российской Федерации, проживающий или пребывающий на территории Орловской области, среднедушевой доход которого ниже величины регионального прожиточного минимума на душу населения.

Сделать за него это может и его законный представитель. Справка даст такому гражданину право считаться малоимущим. Согласно регламенту, заявление и документы гражданин вправе подать при личном визите в учреждение соцзащиты, при помощи многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), а также в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ).

«При подаче запроса о предоставлении государственной услуги в МФЦ невозможно принятие МФЦ решения об отказе в приеме запроса и прилагаемых документов», – говорится в тексте документа. Кроме того, чиновникам учреждений соцзащиты запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, связанных с обращением в иные государственные органы и организации.

Максимальный срок предоставления государственной услуги, исчисляемый со дня регистрации учреждением заявления и прилагаемых к нему документов, поступивших в учреждение при личном визите, посредством ЕПГУ либо посредством МФЦ, составляет: для предоставления государственной услуги по выдаче или отказе в выдаче справки – 15 рабочих дней; для предоставления государственной услуги по исправлению допущенных опечаток или ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах – 5 рабочих дней.

ИА “Орелград”