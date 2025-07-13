Орловца арестовали за пьяную езду

О своем поведении он должен подумать за решеткой.

Мировой судья судебного участка Кромского района Орловской области рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным такого права). Санкция данной статьи предусматривает административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей.

Ответственность наступает, если установлен факт употребления веществ, вызывающих алкогольное или наркотическое опьянение, либо психотропных или иных вызывающих опьянение веществ. В данном случае, как пояснила пресс-служба Кромского районного суда, в судебном заседании было установлено, что в июле 2025 года гражданин управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Он ехал по федеральной трассе М2 «Крым» и на территории Кромского района был остановлен для проверки инспектором ДПС.

При проверке документов и выяснилось, что водитель не имеет права управления транспортными средствами, то есть, действующего водительского удостоверения у него нет. Также инспектор ДПС обратил внимание на внешние признаки алкогольного опьянения. В связи с этим водителю было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения с применением технического средства измерения.

Водитель согласился, но тест не выдержал – прибор указал на превышение в его крови максимально допустимой доли алкоголя. С результатом освидетельствования гражданин согласился, и по факты правонарушения был составлен административный протокол, рассмотренный затем мировым судьей. В судебном заседании водитель свою вину признал в полном объеме. Суд счел, что его действия не содержат уголовно наказуемого деяния, и назначил ему административное наказание в виде ареста на 10 суток. Постановление еще не вступило в законную силу.

Поданным Управления МВД России по Орловской области, за пять месяцев 2025 года на территории региона по вине нетрезвых водителей произошло 20 дорожно-транспортных происшествий. За тот же период времени сотрудниками орловской Госавтоинспекции было пресечено 433 факта управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За повторное управление в нетрезвом виде возбуждено 44 уголовных дела.

ИА “Орелград”