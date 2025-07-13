Жители 34 орловских домов решили платить за свет напрямую

Количество «прямых» клиентов энергетиков увеличилось.

В Орловской области в первой половине 2025 года жильцы и еще 34 многоквартирных домов присоединились к числу клиентов «Орловского энергосбыта» Как пояснили в компании, они выбрали ее исполнителем коммунальной услуги по электроснабжению. Иными словами, жильцы указанных домов решили платить за свет напрямую поставщику, а не через посредников в виде управляющих компаний. По всем 34 многоквартирным домам «Орловский энергосбыт» теперь будет производить расчеты в части индивидуального потребления электроэнергии.

«Начисления за электроэнергию включены в единый платёжный документ, – пояснили в компании. – Рекомендованный срок передачи показаний и оплаты электроэнергии – не позднее 25 числа каждого месяца, а при одновременной передаче показаний и оплате электроэнергии через приложения банков, банковские и почтовые отделения – не позднее 23 числа».

Кстати, энергетики уже не первый раз сообщают о росте числа своих клиентов, обусловленным расторжением жильцами многоквартирных домов договоров энергоснабжения с управляющими компаниями и их переходом на прямые расчеты с гарантирующим поставщиком. Связано это, вероятно, с тем, что некоторые управляющие компании странным образом влезают в долги. Они собирают с жильцов плату за свет, но не перечисляют ее в полном объеме энергетикам. В регионе имелись случаи возбуждения уголовных дел в отношении руководителей УК за такие действия.

Ранее «Орловский энергосбыт», например, сообщал, что по итогам первого квартала 2025 года количество его прямых потребителей в Орловской области составило 363 338 единиц. Для сравнения, по итогам первого квартала 2024 года у компании насчитывалось 353 445 потребителей. Однако надо отметить, что рост числа клиентов обусловлен также подключением к энергосетям новых многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию.

ИА “Орелград”