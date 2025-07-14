Благотворительный концерт «На лавандовых полях» состоится на этой неделе

Мероприятие пройдёт в Новодеревеньковском районе Орловской области.
Оно назначено на субботу, 19 июля – на 19:00. Концерт состоится в селе Старогольском.
Акцию с выразительным названием проводят благотворительный центр «Сможем вместе» и проект «Лавандовый мир», созданный ООО «Богоявленское».
Для гостей концерта «На лавандовых полях» прозвучит классическая камерная музыка композиторов мирового уровня – Баха, Бетховена и Вивальди. Также в программе будут и современные композиции. Произведения классиков и современников исполнит оркестр ALTA MUSICA.
Он сыграет прямо под открытым небом. Также в программе — прогулка и фотосессия среди цветущих лавандовых полей экопарка «Соты & Варенье».
Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области, все средства, собранные на концерте, будут направлены на поддержку и реабилитацию детей с особенностями развития.
Возрастное ограничение: 12+
ИА «Орелград»