На Орловщине столкнулись премиум-кроссовер и мотоцикл

Мотоциклиста пришлось госпитализировать.

Об этом рассказали в Госавтоинспекции Орловской области.

ДТП произошло 12 июля около 1 часа 45 минут в Болхове на улице Первомайской у дома 41. Кроссовер премиум класса KAIYI-X 7 не поделил дорогу с мотоциклом REGULMOTO ZR.

Интересно, что дорогостоящей иномаркой управлял молодой парень — 2002 года рождения. Мотоциклисту было 39 лет. Как уточнили в ГАИ, мужчина не имел водительских прав.

В ДТП пострадал водитель мотоцикла — его госпитализировали в Болховскую районную больницу.

Также в Болхове в этот же день, но уже в 9 часов 45 минут случилась авария с участием мопеда. 47-летний мужчина, передвигаясь на GRYPHON YX 1004, слетел в кювет на улице Свердлова у дома №164. Его доставили в то же медицинское учреждение. У этого мужчины тоже не было водительского удостоверения.

Всего за выходные на территории Орловской области зарегистрировано 26 ДТП. В них пострадали семеро человек.

ИА «Орелград»