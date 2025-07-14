На Орловщине столкнулись премиум-кроссовер и мотоцикл

14.7.2025 | 10:43 Новости, Происшествия

Мотоциклиста пришлось госпитализировать.

Фото: vk.com/public99100082

Об этом рассказали в Госавтоинспекции Орловской области.

ДТП произошло 12 июля около 1 часа 45 минут в Болхове на улице Первомайской у дома 41. Кроссовер премиум класса KAIYI-X 7 не поделил дорогу с мотоциклом REGULMOTO ZR.

Интересно, что дорогостоящей иномаркой управлял молодой парень — 2002 года рождения. Мотоциклисту было 39 лет. Как уточнили в ГАИ, мужчина не имел водительских прав.

В ДТП пострадал водитель мотоцикла — его госпитализировали в Болховскую районную больницу.

Также в Болхове в этот же день, но уже в 9 часов 45 минут случилась авария с участием мопеда. 47-летний мужчина, передвигаясь на GRYPHON YX 1004, слетел в кювет на улице Свердлова у дома №164. Его доставили в то же медицинское учреждение. У этого мужчины тоже не было водительского удостоверения.

Всего за выходные на территории Орловской области зарегистрировано 26 ДТП. В них пострадали семеро человек.

Фото: vk.com/public99100082

ИА «Орелград»


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