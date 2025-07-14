На Орловщине грибы довели до больницы пятерых человек

14.7.2025 | 11:00 Медицина, Новости

Одна пострадавшая находится в крайне тяжёлом состоянии.

Поганки. Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Об этом рассказали в Орловской областной клинической больнице.

Столько человек с соответствующим диагнозом госпитализировали сюда в июне и июле.

Известно, что тяжёлая пострадавшая — из Ливенского района. Сейчас она находится в отделении анестезиологии-реанимации.

«Симптомы отравления грибами весьма тяжелы: тошнота, рвота, повышение температуры тела, слабость, боли в животе, головная боль, диарея», – напомнили в учреждении.

При появлении подозрений на отравление грибами необходимо срочно обращаться к врачам. Чтобы избежать таких ситуаций, надо собирать и покупать (у знакомых продавцов и на официальных рынках) только хорошо известные Вам съедобные грибы.

Кроме того, не надо собирать любые грибы вдоль дорог и в черте города. Также следует избегать старых и переросших экземпляров.

ИА «Орелград»


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