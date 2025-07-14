В Орле запоздавшего из-за санкций поставщика освободили от пени

Предприниматель по суду отбился от уплаты неустойки.

Любопытное дело рассмотрел арбитражный суд Орловской области. Сторону истца представляла Орловская область в лице казенного учреждения «Орловский областной государственный заказчик». Регион предъявил исковые требования к индивидуальному предпринимателю и просил суд о взыскании с того неустойки за нарушение условий по контракту, всего на сумму 140,5 тысячи рублей. В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, выступила Ливенская центральная районная больница.

Как следует из материалов дела, в августе 2023 года «Орелгосзаказчик» заключил с предпринимателем государственный контракт на поставку медицинского изделия для строящейся в Ливнах детской поликлиники. Бизнесмен принял на себя обязательства поставить стоматологическую установку. Контракт предусматривал оказание услуг по доставке, разгрузке, сборке, установке, монтажу и вводу в эксплуатацию оборудования. Кроме того, поставщик должен был обучить медиков правилам эксплуатации установки.

Цена контракта составляла 1,996 миллиона рублей. Стоимость установки оплачивалась в рамках проекта строительства детской поликлиники. Поставщик свои обязательства выполнил, но с опозданием на два с половиной месяца. Стоматологическую установку в Ливнах ждали еще в августе, в сентябре должно было пройти обучение и ввод в эксплуатацию. Но все эти работы были выполнены только в середине ноября 2023 года. Поэтому заказчик начислил поставщику неустойку: за нарушение сроков поставки – в сумме 75,7 тысячи рублей, за нарушение сроков ввода в эксплуатацию – в размере 64,8 тысячи рублей.

Общий размер пени, таким образом, составил около 140 тысяч рублей. Однако предприниматель оставил без удовлетворения письменную претензию заказчика об уплате неустойки. А в суде он возражал относительно удовлетворения исковых требований. Бизнесмен не оспаривал факт завершения работ по контракту опозданием. Но он сообщил, что товар прибыл с опозданием из-за введенных в отношении России западных санкций. С его слов, отгрузка товара из Германии задерживалась «ввиду дополнительных таможенных нагрузок вследствие ухудшения отношений между странами из-за сложившейся политической обстановки».

Суд в своем решении отметил, что введение экономических санкций само по себе не свидетельствует о том, что именно данное обстоятельство явилось следствием увеличения сроков поставки оборудования. Но указал он и на то, что суд вправе самостоятельно устанавливать наличие оснований для применения мер государственной поддержки. Одной из них является списание неустойки, правила которого установило правительство страны. И эта мера активно применяется в последние годы, в том числе, из-за западных санкций. В данном случае суд пришел к выводу, что начисленная истцом неустойка подлежит списанию в рамках мер государственной поддержки подрядчиков по государственным контрактам. В удовлетворении исковых требований Орловской области было отказано.

ИА “Орелград”