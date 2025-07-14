Главу муниципального предприятия оштрафовали за невнимание

Нарушение выявила орловская прокуратура.

Оно касалось рассмотрения обращений граждан. Проверка проводилась в Кромском районе.

Выяснилось, что в местном муниципальном коммунальном предприятии «Кромской Акваснаб» своевременно не отработали обращение гражданина. Был нарушен срок направления ответа.

В отношении директора предприятия возбудили административное дело. В итоге его оштрафовали на 5 тысяч рублей.

Также в адрес главы МКУ внесено представление об устранении нарушений. По результатам его рассмотрения виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИА «Орелград»